Acusados de tráfico de drogas são presos em São Sebastião e Ceilândia

Dois homens foram presos em flagrante, na noite deste sábado (11/1), por tráfico de drogas em São Sebastião e na Ceilândia. O primeiro, localizado pela Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) na Favela Green, atuava como olheiro para uma quadrilha local. O segundo caso aconteceu na QNM 6, quando equipes que patrulhavam a região perceberam uma movimentação estranha entre um motoqueiro e outro homem.

Em São Sebastião, os líderes do grupo do tráfico de drogas conseguiram fugir durante a operação. Com o olheiro, foram apreendidas duas plantas de maconha e 28 tabletes e três porções grandes da droga, além de uma balança de precisão. Ele foi conduzido à 30ª Delegacia de Polícia (São Sebastião).

Na Ceilândia, os suspeitos — um estava em cima de uma motocicleta e o outro em frente à uma casa — tentaram fugir ao perceberem a aproximação das equipes da PMDF. O motoqueiro conseguiu escapar, mas o que estava a pé foi detido pelos militares. Durante busca no imóvel, os policiais encontraram quatro tabletes de maconha. O homem foi levado à 15ª Delegacia de Polícia (Ceilândia), onde foi autuado por tráfico de drogas.