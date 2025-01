Passagens de ônibus terão preços congelados até 2026

O governador Ibaneis Rocha e o secretário de Transporte e Mobilidade, Zeno Gonçalves, anunciaram que o DF não sofrerá alterações nas tarifas de ônibus este ano. Com a chegada de 2025, muitas capitais do país reajustaram as passagens, porém, o Distrito Federal optou por manter os valores atuais das passagens até o fim de 2026.

Ibaneis disse que quer evitar impactos no orçamento das famílias que dependem do transporte público. “A passagem dos ônibus não aumentará em 2025. Em um momento em que outras capitais aumentam suas tarifas, nossa prioridade é manter o transporte público acessível e seguir trabalhando para oferecer um transporte de qualidade para toda a população. Essa minha determinação foi tomada para evitar impactos financeiros no orçamento de todos que dependem do transporte público diariamente”, declarou o governador em seu Instagram.



As tarifas permanecem com valores fixos: R$ 2,70 para viagens curtas, R$ 3,80 para deslocamentos entre regiões administrativas e R$ 5,50 para viagens longas ou para o metrô.