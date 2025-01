Início de semana tem mais de 1,5 mil vagas nas agências do trabalhador

As agências do trabalhador estão com 1.521 oportunidades de emprego disponíveis para esta segunda-feira (13/1). Do total de vagas, 11 são de estágio (dez para atendente balconista e uma para assistente administrativo na Asa Sul e Jardim Botânico). Também estão disponíveis 20 postos exclusivos para pessoas com deficiência (PcD); 17 de auxiliar de limpeza na Asa Sul e Núcleo Bandeirante e três para monitor de alunos em Ceilândia, com remuneração de até R$1.629,32.

Todos os postos de trabalho contam com benefícios, além da remuneração. Para participar dos processos seletivos, é necessário cadastrar o currículo no aplicativo Carteira Digital do Trabalho (Aba emprego). Também há a possibilidade de visitar uma das 14 agências do trabalhador, das 8h às 17h, durante a semana.

Mesmo que o candidato não seja chamado, ou que nenhuma vaga seja atraente ao candidato, o cadastro vale para oportunidades futuras, já que o sistema cruza dados dos concorrentes com o perfil que as empresas procuram.

Empregadores que desejam ofertar vagas ou utilizar o espaço das agências para realizar entrevistas podem se cadastrar pessoalmente nas unidades ou pelo aplicativo Carteira Digital do Trabalho (Aba emprego). Também é possível solicitar atendimento pelo e-mail gcv@setrab.df.gov.br. O Canal do Empregador é disponibilizado no site da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda do Distrito Federal (Sedet-DF).

Com informações da Agência Brasília

* Estagiário sob a supervisão de Nahima Maciel