Cem cães viviam em casa tomada por fezes e pulgas na Candangolândia

Cem cães que viviam em situação grave de maus-tratos foram resgatados nesta terça-feira (14/1) pela Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), por meio da Delegacia de Repressão aos Crimes Contra os Animais (DRCA). Os animais eram mantidos em uma mesma residência, localizada na Candangolândia, onde viviam em um ambiente insalubre, repleto de fezes, urina, carcaças de animais mortos e infestação por pulgas, carrapatos e sarna.

Segundo os policiais, muitos cães apresentavam magreza exacerbada, defecavam sangue e tinham feridas espalhadas pelos corpos. Além disso, alguns apresentavam suspeitas de zoonoses. No local, também foram encontradas crianças vivendo em condições igualmente precárias, dividindo espaço com os cães em um cenário de extrema degradação.

A PCDF informou que as investigações começaram após o recebimento de diversas denúncias de ataques de cães a moradores e a outros animais na região. Nesta manhã, a tutora dos animais foi presa em flagrante e indiciada por maus-tratos, crime cuja pena pode variar de dois a cinco anos de reclusão. A operação contou com o apoio do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT), da Secretaria de Agricultura do Distrito Federal (Seagri), da Secretaria de Proteção Animal (Sepan) e de protetoras de animais independentes, que auxiliaram no resgate e encaminhamento dos cães.

Os animais resgatados receberam atendimento médico veterinário no Hospital Veterinário Público de Brasília (HVEP) e, posteriormente, foram encaminhados ao Centro de Controle de Zoonoses para os cuidados necessários. Denúncias sobre maus-tratos podem ser feitas pelos canais oficiais da Polícia Civil e pelo 197.

