Celina Leão visita área atingida pelas chuvas em Planaltina

A vice-governadora do Distrito Federal, Celina Leão, esteve, na manhã desta quarta-feira (15/1), na região de Estância Mestre D’Armas, em Planaltina, uma das áreas mais atingidas pelas fortes chuvas que causaram alagamentos e prejuízos aos moradores.

“Estou acompanhando as autoridades que estão trabalhando e dando suporte aos moradores que tiveram suas casas atingidas e danificadas em decorrência das fortes chuvas e enxurradas dos últimos dias. O GDF tem dado todo suporte e estamos aqui para garantir que as pessoas sejam amparadas”, declarou a vice-governadora.

Além disso, Celina solicitou a realização de um estudo para avaliar a necessidade de obras emergenciais na região afetada, com o objetivo de prevenir novos desastres.

O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha, também utilizou suas redes sociais para se pronunciar sobre os estragos causados pelos temporais nos últimos dias. "Os impactos das fortes chuvas deste fim de semana estão sendo enfrentados com trabalho e dedicação. Desde domingo, nossas equipes estão monitorando as chuvas e, desde ontem, já foram às ruas para solucionar os problemas nas áreas mais afetadas e oferecer apoio às famílias. Estamos priorizando a segurança da população e agindo para recuperar as áreas atingidas com rapidez e eficiência", garantiu.

Alagamentos

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado às 5h26 desta segunda-feira (14/1) para atender ao pedido de socorro em decorrência de um alagamento no condomínio Sarandi, localizado na Estância Mestre D’Armas, em Planaltina (DF). Dez viaturas foram empregadas no atendimento à ocorrência.

Diversas residências foram inundadas, forçando a evacuação de famílias. Cerca de 30 pessoas foram resgatadas de suas casas, incluindo quatro com dificuldade de locomoção e seis crianças de colo. Animais domésticos também foram salvos pelas equipes.

A Neoenergia foi acionada para verificar possíveis riscos elétricos, enquanto a Secretaria de Desenvolvimento Social (Sedes) e a Administração Regional de Planaltina prestaram assistência às famílias desabrigadas, oferecendo abrigo e alimentação. A Defesa Civil também atua no apoio aos afetados.

Moradores relataram ao Correio que não é a primeira vez que enfrentam alagamentos na região, mas descrevem este episódio como o mais grave. “Foi um filme de terror. Eu perdi tudo, nem sei o que dizer nesse momento. Estou aqui esperando para tentar salvar alguma coisa”, desabafou Elenice de Araújo, 50, que teve a casa destruída pelo desabamento do telhado e a quantidade de água que invadiu a residência.