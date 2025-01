Ibaneis recebe novo comandante do Corpo de Bombeiros do DF

Por meio das redes sociais, o governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha, desejou sucesso ao novo comandante do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal (CBMDF), o Coronel Leonardo Raslan. "Tenho certeza que fará um excelente trabalho à frente da corporação", escreveu o chefe do Executivo.

Ibaneis trocou o comando do CBMDF em dezembro do ano passado. A mudança foi publicada na edição extra do Diário Oficial do DF (DODF) do dia 23. De acordo com o texto, Sandro Gomes, então ocupante do cargo, foi exonerado a pedido.

O coronel Raslan está na corporação desde 1996. Graduado em Engenharia de Incêndio em 1998, ele foi diretor da Diretoria de Inativos e Pensionistas e ouvidor da Casa Militar desde. Também já atuou como comandante do Centro de Manutenção de Viaturas e Equipamentos do CBMDF e do Centro de Suprimento e Material.