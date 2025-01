Homem em situação de rua é preso acusado de cometer estupro na Rodoviária

A vítima, que é moradora de rua, forneceu informações sobre o autor, permitindo que as equipes policiais o localizassem atrás do Museu Nacional - (crédito: Pacífico)

Um homem de 33 anos foi preso, na manhã desta quarta-feira (15/1), nas imediações do Museu Nacional, após ser acusado de cometer um estupro na Rodoviária do Plano Piloto. Segundo a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), o suspeito vive em situação de rua, assim como a vítima, e foi localizado por policiais do 6º Batalhão após a mulher denunciá-los aos militares.

Durante a abordagem, o homem resistiu, o que levou os policiais a utilizarem o uso progressivo da força para contê-lo. O suspeito foi levado à 5ª Delegacia de Polícia (Área Central), onde foi preso em flagrante pelo crime de estupro.

A corporação informou que o homem possui antecedentes criminais por porte de arma branca, uso e porte de entorpecentes e falsidade ideológica.

