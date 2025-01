Em alta, gasolina e diesel ficarão ainda mais caros em fevereiro no DF

Os consumidores devem se preparar, pois os preços do litro da gasolina e do diesel vão subir ainda mais, com o aumento de R$ 0,10 e R$ 0,06, respectivamente, a partir de 1º fevereiro, por causa do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS).

"É uma decisão discricionária dos governadores, que aconteceu na última reunião do Confaz em outubro do ano passado, e que nesse caso não depende de estoque", cita Paulo Tavares, presidente do Sindicombustíveis-DF.

Os combustíveis amanheceram mais caros no Distrito Federal nesta semana. Em alguns postos, como no Setor de Indústrias e Abastecimento (SIA), o preço da gasolina chegou a R$ 6,59 por litro. Já o etanol era vendido a R$ 4,69 e o diesel, a R$ 5,99. O reajuste de 4,7% nos postos vinculados ao Sindicombustíveis-DF foi aplicado pelas distribuidoras.

"O reajuste que aconteceu na gasolina se deve ao fato da elevação dos preços do etanol e do etanol anidro junto às distribuidoras que, por sua vez, adquirem esses produtos com as usinas. Em todo o território nacional, o preço do etanol vem elevando-se semanalmente. Nos últimos três meses, a elevação do etanol chegou perto de R$ 0,50. Como nós sabemos que a gasolina é composta de um terço de etanol chega um momento que vai ter que repassar esse custo da elevação dos preços às bombas", explica Paulo Tavares.









Ainda segundo Paulo, esse reajuste se deve a entressafra do etanol, período que ocorre entre o fim da safra e o início da próxima, quando as usinas realizam manutenções e treinamentos. "Isso tem provocado, entre oferta e demanda, o aumento do custo do etanol das usinas, que é repassado pelas distribuidoras aos revendedores", diz.

