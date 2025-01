Confira oportunidades de emprego ofertadas no DF nesta sexta (17/1)

Agência do Trabalhador do Plano Piloto, na Asa Norte, é uma das 14 existentes no DF - (crédito: Ana Isabel Mansur/CB)

Moradores do Distrito Federal (DF) podem se candidatar a 853 oportunidades de emprego nesta sexta-feira (17/1). As remunerações variam entre R$ 1.518 e R$ 3,5 mil. Algumas vagas exigem experiências na área e outras não solicitam. Os interessados podem se cadastrar online pela Carteira Digital do Trabalho, aba Emprego, ou pessoalmente nas 14 unidades da Agência do Trabalhador no DF.



Para os candidatos que procuram remunerações a partir dos R$ 2 mil, Ceilândia Norte oferta duas vagas de encarregado de obras que exigem ensino fundamental completo (R$ 3 mil) e duas chances como mestre de obras (R$ 3,5 mil). Uma vaga na função de gerente de produção também está disponível no Guará, exigindo ensino médio completo e oferecendo um salário de R$ 2.500.

Para quem se interessa pelo ramo técnico, há vagas exigindo ensino médio completo. No Riacho Fundo, são disponibilizadas duas vagas como auxiliar de técnico em eletrônica pagando R$ 1.580. Na Asa Sul, há três vagas para auxiliar técnico de montagem com remuneração de R$ 1.652,32. A função de técnico de refrigeração (fábricação), em Águas Lindas conta com o salário de R$ 2.700.

Entre as oportunidades de emprego que se situam em pontos não fixos da cidade, há 40 para atendente de padaria (R$ 1.518), 40 como auxiliar de cozinha (R$ 1.518), 40 para auxiliar de limpeza, 35 para cozinheiro geral (R$ 1.812,97), além de 30 para padeiro (R$ 2.160,77).

Mesmo que nenhuma das oportunidades do dia seja atraente ao candidato, o cadastro vale para oportunidades futuras, visto que o sistema cruza dados dos concorrentes com o perfil que as empresas procuram. Também é possível solicitar atendimento pelo e-mail gcv@setrab.df.gov.br. Pode ser utilizado, ainda, o Canal do Empregador, no site da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda (Sedet).

Com informações da Agência Brasília.