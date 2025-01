Flores criam ambientes deslumbrantes em jardins nos balões pela capital

No jardim de um balão no Lago Norte, Feliciana Castelo Branco reflete sobre o impacto das flores no seu cotidiano - (crédito: Fotos: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press)

Com a chegada das chuvas, as flores fazem Brasília ganhar um colorido especial, transformando a paisagem do Distrito Federal em um espetáculo natural que encanta moradores e turistas. Basta sair de casa, seja a pé seja de carro, para dar de cara com ambientes instagramáveis em diversos canteiros posicionados em balões pelas vias da cidade.

Jardineira de paixão, a professora aposentada, Feliciana Castelo Branco, 74 anos, confessa que as flores que surgem na cidade nesta época têm um impacto especial em seu cotidiano. "Quando vejo um canteiro florido, como este aqui, não resisto e paro para admirar. Agora mesmo, estava sorrindo para elas, como se fossem minhas filhinhas", disse a moradora do Lago Norte.

A estudante de enfermagem Brunna Ribeiro, 22, compartilha dessa admiração pela beleza das flores. Para a moradora da Asa Sul, são elas que embelezam os espaços e tornam suas caminhadas pela cidade ainda mais agradáveis. "As flores são uma boa distração. Fazem a corrida ficar mais leve. Durante a seca, fica tudo sem vida. Mas com a chuva, elas ficam muito mais bonitas", comentou.

Brunna destaca que a natureza, além de ornamentar a cidade, influencia diretamente no bem-estar e no clima de quem vive e transita por Brasília. "Quando estou correndo e vejo um lugar bonito, como estes canteiros floridos, isso muda meu dia. Dá mais motivação, me faz sorrir", reflete. Entre as flores que mais a encantam, os girassóis ocupam um lugar especial. "São muito bonitos, mas não é comum vê-los por aqui", completa.

Na Asa Sul, Brunna Ribeiro comemora: caminhadas mais agradáveis (foto: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press)

Beleza a ser preservada

Embora o período chuvoso seja associado à exuberância vegetal, a engenheira agrônoma e especialista em ecologia Carmen Correia ressaltou que o florescimento das plantas é apenas uma fase do ciclo vital. "A flor é o órgão de reprodução da planta. É a origem do fruto e da semente. Qualquer condição climática ou de solo interfere nesse processo", explica. Segundo ela, enquanto muitas plantas entram em fase de crescimento vegetativo durante a estação chuvosa, outras espécies florescem em diferentes épocas, dependendo de suas necessidades biológicas.

A especialista chama a atenção para o papel limitado da biodiversidade nativa no paisagismo urbano de Brasília. Além disso, para que a cidade continue florida, Carmen enfatiza a necessidade de proteger as plantas durante todo o ano, e não apenas nas temporadas de florescimento. "Se uma planta não for cuidada no período vegetativo, ela não conseguirá completar seu ciclo e produzir flores. Temos boas leis, mas ainda faltam técnicos capacitados e uma conscientização maior da população sobre o ciclo das plantas e sua importância para o meio ambiente".

A professora aposentada Feliciana demonstra preocupação com as mudanças climáticas e seus impactos na flora da região. "Algumas espécies não conseguem se adaptar ao clima, que mudou tanto. Estou sempre tentando incorporar novas plantas, a fim de salvar algumas", contou.

Desabrochando

Confira o calendário de floração para os três primeiros meses

Janeiro

Ingá-mirim

Ingá-colar

Jacarandá cabiúna

Pau-jacaré

Jenipapo

Magnólia

Segawê

Fevereiro

Araticum

Jambolão

Paineira rosa ou barriguda

Palmeira buriti

Palmeira guariroba

Palmeira jerivá açu

Pombeiro

Março

Bauínia rosa ou pata-de-vaca

Chichá

Lofantera ou lanterneira