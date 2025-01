Revista 'DBN' lança 2ª edição e celebra a cultura afro-brasileira

Para exaltar a comunidade negra, sua identidade, moda, cultura, música e educação, a Revista DBN apresentou a segunda edição na tarde de hoje (17/1). O evento de lançamento ocorreu no Liberty Mall e contou com a parceira do Correio Braziliense.

Durante o coquetel, os convidados puderam folhear os exemplares físicos da revista em primeira mão. A idealizadora do projeto DBN (Desfile de Beleza Negra), Dai Schmidt, emocionou-se com o momento. “Para mim é gratificante quando pegam algum exemplar e ficam encantadas”, refletiu a psicóloga e produtora de moda. Modelos e amigos de Dai compareceram para prestigiar o evento. Nas mãos de cada um, eram carregados dois, três ou mais unidades da revista. “A gente produz isso com muito carinho para que as pessoas se sintam bem, representadas por este projeto”, celebrou.

Nesta edição, a publicação dá visibilidade a assuntos como afrofuturismo e afropunk, homenageando as origens da cultura negra e o futuro da expressão cultural afro-brasileira. Nas páginas, o leitor também encontra histórias inspiradoras de personalidades influentes e que tiveram impacto na comunidade, além de dicas de moda e beleza afro. A equipe DBN conta com cinco colunistas, que trazem uma curadoria de assuntos como diversidade e consciência.

'Revista DBN' apresentou segunda edição na tarde desta sexta (17/1) (foto: Mariana Campos/CB/D.A Press)

A importância do espaço

A publicação nasceu da necessidade de conscientizar a população sobre a cultura afro e a igualdade racial. A idealizadora Dai Schmidt aponta que o Desfile de Beleza Negra, projeto que começou em 2012 e é referência no Distrito Federal, não estava dando conta da demanda de divulgar um conteúdo cultural e educacional. Assim, a ideia de criar uma revista voltada para a comunidade negra surgiu. “Desenvolvemos este projeto para dar dicas de moda, beleza, falar de tendências e, principalmente, educar o público”, apontou.

A ideia deu certo e a primeira edição foi lançada em 2024. Logo, a revista caiu nas graças do público e foi parar nas mãos de professores e pedagogos, que levaram para escolas públicas como instrumento didático para as crianças. A pedagoga e presidente da Associação do Polo de Roupas Íntimas de Sobradinho (PRIS), Maria Soares Pureza, ressalta que a revista é um incentivo para os pequenos. “Elas vão crescer sabendo que podem tudo, que elas cabem em qualquer lugar”, enfatizou. Para Dai, a publicação também é uma forma dos pequenos se sentirem aceitos. “É por meio da Revista DBN que podemos falar sobre autoestima e representatividade na comunidade negra”, esclareceu.

Após o sucesso da primeira edição, o segundo lançamento recebeu mais parceiros e patrocínio. Além do Correio, a Secretaria de Cultura e Economia Criativa também apoiou o projeto.

Para ler a revista on-line, basta acessar o site revistadbn.com.br.