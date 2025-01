Mulher fica com o braço preso sob carro após acidente na BR 040

Uma colisão entre carro e motocicleta resultou em uma mulher com o braço preso sob o veículo na tarde deste sábado (18/1) na BR 040, sentido Santa Maria, próximo ao viaduto do Catetinho. A ocorrência se deu por volta de 14h e mobilizou cinco viaturas do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF).

Os veículos envolvidos foram um Fiat Uno de cor branca e uma moto modelo Yamaha, de cor preta. A passageira da moto, uma mulher de 44 anos identificada como V.R.B., ficou com o braço esquerdo preso embaixo do carro. A atuação dos bombeiros foi necessária para realizar a retirada da vítima, sem agravar a fratura existente no punho. Após a remoção, a paciente, que estava debaixo do veículo, foi feita uma avaliação geral, a fratura foi imobilizada e ela foi transportada, consciente e orientada, para o Instituto Hospital de Base de Brasília (IHBB). O condutor do veículo e o piloto da moto foram avaliados e não necessitaram de transporte.