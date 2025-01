Empregada ferida por delegado segue na UTI, mas apresenta melhora

Oscelina Moura Neves de Oliveira está internada na UTI do Hospital de Base - (crédito: Reprodução da internet)

A empregada doméstica Oscelina Moura Neves de Oliveira, 45 anos, uma das três vítimas do delegado Mikhail Rocha Menezes, 46, segue internada, entubada, na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital de Base em estado grave. Ao Correio, o marido da vítima, Davi Roque, contou que a visitou nesse sábado (18/1) e que, apesar do quadro grave, há notícias de singelas melhoras.

A bala que atingiu as costas de Oscelina e atravessou seu abdômen provocou um estrago. Destruiu o rim esquerdo, parte do estômago e afetou, ainda, o intestino. Segundo o marido, o rim que restou estava apresentando dificuldades para trabalhar, mas nesse sábado apresentou melhoras. "Ontem, eu tive boas notícias. Os médicos falaram que o rim dela começou a se estabilizar e voltou a trabalhar dentro da normalidade. Além disso, as medicações que estavam sendo aplicadas em doses muito altas, e era uma preocupação dos médicos, puderam ser abaixadas", disse.

Davi explicou que, apesar do avanço, a mulher deve passar por uma nova cirurgia. "Como a bala fez um estrago muito grande, no estômago e intestino, o médico explicou que farão uma nova cirurgia porque os órgãos foram desconectados e precisam ser juntados novamente e isso deve levar de dois a três meses para acontecer completamente. O que os médicos esperam é que ela se fortaleça para passar por esse procedimento, que deve ser feito até segunda-feira (20/1)", apontou.