Salários de até R$ 3,5 mil: DF oferece mais de 700 vagas de emprego

As agências do trabalhador do Distrito Federal disponibilizam 718 vagas de emprego nesta segunda-feira (20/1), com oportunidades para candidatos de diferentes níveis de escolaridade, com ou sem experiência. Algumas vagas são exclusivas para pessoas com deficiência.



O cargo de mestre de obras, com duas vagas disponíveis em Ceilândia Norte, oferece o maior salário, de R$ 3,5 mil. Para concorrer, é necessário ter ensino fundamental completo e experiência prévia na área.

Já as funções de atendente de padaria e auxiliar de cozinha somam o maior número de oportunidades, com 40 vagas para cada, sem local de trabalho fixo. Os candidatos devem ter ensino fundamental completo, mas não é exigida experiência prévia. O salário oferecido é de R$ 1.518.

Os interessados podem se inscrever no aplicativo Sine Fácil ou comparecer a uma das 14 agências do trabalhador, das 8h às 17h, durante a semana. Mesmo que nenhuma das oportunidades do dia seja atraente ao candidato, o cadastro também garante acesso a futuras oportunidades, pois o sistema cruza os dados dos candidatos com o perfil solicitado pelas empresas.

Empregadores que desejam divulgar vagas ou realizar entrevistas nas unidades podem se cadastrar pessoalmente, pelo aplicativo Sine Fácil, por e-mail ou no Canal do Empregador, disponível no site da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda (Sedet-DF).

* Estagiária sob supervisão de José Carlos Vieira