Vovô do tráfico: idoso é preso em Ceilândia durante operação da polícia

Porções de maconha e outros itens relacionados com relação a tráfico de drogas foram apreendidos na casa do homem - (crédito: Foto: Reprodução PCDF)

Idoso, de 63 anos, acusado de tráfico de drogas no Psul, em Ceilândia, foi preso durante uma operação realizada pela 23° Delegacia de Polícia, na tarde da última sexta-feira (17/01).

As investigações tiveram início após denúncias anônimas de venda de drogas em uma residência na região. Os policiais realizaram monitoramento no endereço e flagraram um homem adquirindo entorpecentes diretamente do acusado.

Com as evidências, a equipe responsável pela investigação cumpriu o mandado de busca e apreensão no endereço e prendeu o idoso. Na residência, ainda foram encontradas porções de maconha e outros itens utilizados para o tráfico, como balança de precisão e embalagens.

O idoso foi preso em flagrante e conduzido à delegacia, onde foi autuado por tráfico de drogas.

* Estagiário sob a supervisão de Márcia Machado