Colisão entre carro e moto deixa um ferido no Gama nesta segunda (20/1)

Uma colisão envolvendo dois carros deixou uma pessoa ferida na tarde desta segunda-feira (20/01), na Quadra 01 Conjunto G Lote 05 01, na região do Gama. O Corpo de Bombeiro Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado para prestar os primeiros socorros.

Ao chegar no local, as equipes de socorro se depararam com um acidente envolvendo um carro de passeio modelo Up Take Ma, de cor branca, conduzido por um jovem de 21 anos, e uma motocicleta Yamaha modelo Factor ED, de cor preta. O condutor da moto, também de 21 anos, após a colisão e queda, teve escoriações pelo corpo, com provável luxação no pulso direito.

A vítima foi imobilizada e transportada, consciente e orientada, para o Hospital Regional de Santa Maria (HRSM). O condutor do veículo foi avaliado, mas não necessitou de transporte.