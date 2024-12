Homem é preso por tentativa de feminicídio em São Sebastião, no DF

Um homem de 54 anos foi preso na madrugada desta quarta-feira (18/12) após tentar tirar a vida de sua companheira, uma mulher de 48 anos. O caso ocorreu no condomínio Crixás 2, em São Sebastião, no Distrito Federal. Segundo a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), o suspeito foi detido e encaminhado à 30ª Delegacia de Polícia. A vítima foi socorrida e levada ao Hospital de Base.

As imagens divulgadas pela PMDF, que foi acionada por meio do 190, mostram uma poça de sangue em um cômodo da residência onde o crime ocorreu. Apesar disso, a vítima não soube precisar se foi atingida por golpes de faca ou se foi atacada com uma cadeira. Quando os militares chegaram à residência, ela estava na janela do apartamento gritando por socorro. Não há informações sobre seu estado de saúde.

O caso ocorreu na madrugada desta quarta-feira 918/12) (foto: Material cedido )