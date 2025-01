O DF tem 588 oportunidades de emprego com salários de até R$ 3 mil

Nesta terça-feira (21/1), as agências do trabalhador do DF disponibilizou 588 vagas de emprego - (crédito: Marcello Casal JrAg..ncia Brasil)

Nesta terça-feira (21/1), as Agências do Trabalhador do Distrito Federal contam com 588 oportunidades de emprego. As vagas têm salários que chegam a R$ 3 mil e são para candidatos de diferentes níveis de escolaridade, com e sem experiência. Elas estão distribuídas em Planaltina, Plano Piloto, Taguatinga, Águas Claras, Paranoá, Samambaia, Ceilândia, Candangolândia, Riacho Fundo, Itapoã e Sobradinho.

Dentre as vagas de emprego, 55 são para atendente de padaria, sendo 40 vagas de trabalho em local não fixo e 15 na região da Candangolândia. O salário médio para o cargo é de R$ 1.518, além de benefícios. Não há necessidade de experiência na área, e a escolaridade exigida é de ensino fundamental completo.

Outra oportunidade que se destaca é para auxiliar de cozinha. O salário mais alto é de R$ 1,6 mil. São cinco vagas para quem possa trabalhar na Candangolândia e tenha ensino fundamental completo. Há outras 37 vagas para a área de cozinheiro geral, com remuneração a partir de R$ 2 mil, para quem optar por trabalhar na Asa Norte. Para a vaga, não há exigência de experiência na área nem de escolaridade.

Leia também: Homem que importunava mulheres sexualmente com uma faca é preso

Interessados

Os interessados nos cargos devem cadastrar o currículo no aplicativo Sine Fácil ou comparecer a uma das 15 agências do trabalhador, das 8h às 17h, em dias úteis. Mesmo que as vagas de hoje não sejam do interesse do candidato, o cadastro permanece no sistema, aumentando as chances de futuras seleções, já que os perfis dos candidatos são cruzados com as demandas das empresas.

As oportunidades também podem ser consultadas no site Emprega Brasil ou no aplicativo Carteira de Trabalho Digital.

O empregador que queira divulgar vagas ou realizar processos seletivos nas agências pode se cadastrar pessoalmente nas unidades, pelo aplicativo Sine Fácil, pelo e-mail: gvc@setrab.df.gov.br ou pelo Canal do Empregador, disponível no site da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda (Sedet).

*Com informações da Agência Brasília