Homem que importunava mulheres sexualmente com uma faca é preso

Homem que importunava sexualmente mulheres com faca é preso - (crédito: PMDF/Divulgação)

Um homem suspeito de importunar sexualmente mulheres foi preso na noite desta segunda-feira (20/1). O criminoso, que utilizava uma faca para cometer os crimes, foi abordado pela Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) nas proximidades do Gama Shopping.

Segundo informações da polícia, a ação foi realizada após as vítimas denunciarem os crimes praticados pelo suspeito. As descrições relatadas ajudaram na identificação do homem, que foi localizado próximo ao local indicado pelas testemunhas.

A equipe que fazia o patrulhamento da região iniciou as buscas e abordou o indivíduo que estava portando uma faca. O suspeito foi detido e conduzido à 20ª Delegacia de Polícia, onde foi autuado e segue à disposição da Justiça.