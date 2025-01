Carnaval 2025: resultado provisório do cadastro de blocos é divulgado

O resultado provisório dos blocos de Carnaval classificados para o DF Folia 2025 foi divulgado pela Secretaria de Cultura e Economia Criativa do DF (Secec-DF), nesta segunda-feira (20/1). Ao todo, 62 blocos divididos por categorias e três locais foram classificados para a celebração.

Os selecionados foram divididos por classificação, conforme o seu porte de público. No caso dos grupos mais novos, com público de até mil foliões, 10 blocos foram classificados. Na categoria pequeno, com público também de até mil foliões, 15 foram escolhidos. No caso do médio bloco, para até 5 mil foliões, 10 agremiações foram selecionadas. Na esfera do grande público, para até 15 mil foliões, 15 grupos foram classificados. Os superblocos, que atenderão de 15 mil a 30 mil foliões, foram aceitos em cinco conjuntos. Para megablocos, com capacidade acima de 30 mil foliões, sete blocos foram classificados.

O secretário de Cultura e Economia Criativa do DF (Secec-DF), Claudio Abrantes reforça que a pasta tem trabalhado bastante em prol da festividade. “Estamos empenhando todos os esforços e trabalhando de forma incansável para entregar o melhor Carnaval que o DF já teve. Um Carnaval seguro, organizado e que, acima de tudo, respeita e promove a diversidade cultural que nós possuímos”, disse.

O Carnaval do DF ainda contará com três territórios que irão receber um público acima de 50 mil foliões, neste ano. A lista do resultado provisório pode ser conferida no site oficial da Secec. O prazo para recurso iniciou nesta segunda-feira (20/1) e vai até às 18h desta quarta-feira (22/1). Os grupos que desejarem devem solicitar a ficha de avaliação por meio do e-mail sddc@cultura.df.gov.br e enviar o pedido de recurso pelo mesmo e-mail. O resultado definitivo será divulgado no dia 27 de janeiro.