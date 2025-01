Natural do DF, policial civil do RS morre durante operação

Na manhã desta terça-feira (21/1), o escrivão da Polícia Civil do Rio Grande do Sul (PCRS) Daniel Abreu Mendes, 40 anos, morreu durante uma ação policial na cidade de Butiá, que fica a 81 km de Porto Alegre. Daniel era natural de Brasília e ingressou na corporação gaúcha em 2023. De acordo com uma nota publicada pela Secretaria de Segurança Pública do estado, ele cumpria um mandado de busca e apreensão contra o tráfico de drogas quando foi morto.

Segundo a pasta, o agente abordava uma mulher em uma casa no momento em que um menor de idade, de 17 anos, que estava no interior da residência, atirou contra Daniel, que chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos.

O escrivão da Polícia Civil do RS deixou esposa e uma filha. A mulher que estava sendo abordada foi presa em flagrante e o menor, autor dos disparos, foi apreendido.

Luto

A PCRS divulgou uma nota lamentando a tragédia. “Nesse momento de grande tristeza para toda a Polícia Civil, o Chefe de Polícia, Delegado Fernando Antônio Sodré de Oliveira e todos policiais civis, solidarizam-se com os familiares, amigos e colegas, rogando a Deus que conforte a todos neste momento de infinita dor. Ao Escrivão Daniel, fica o nosso reconhecimento pela sua dedicação à PCRS”, disse o documento.

O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB), também se manifestou, por meio das redes sociais. “Daniel é um herói que perdemos cumprindo seu juramento de proteger a sociedade, mesmo com o risco da própria vida”, pontuou Leite, se solidarizando com familiares e amigos do escrivão.