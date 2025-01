Cachorros resgatados na Candangolândia precisam de doações

Após o resgate de cem cães em situação de maus-tratos em uma residência na Candangolândia, no último dia 14 de janeiro, os animais, que estão no Hospital Veterinário Público de Brasília (Hvep) e do Centro de Controle de Zoonoses, precisam de doações.

Itens como ração, medicamentos, produtos de higiene e cobertores são bem vindos e podem ser entregues no Anexo 2 do Hvep, em horário comercial.

A diretora do Hospital Veterinário, Lindiene Samayana, ressaltou que qualquer remédio veterinário pode ser doado, principalmente os que combatem parasitas. “Os medicamentos para controle de pulgas e carrapatos são os que a gente mais utiliza. Os cães que estão internados já estão bem e saudáveis, mas precisam dos itens para ter continuidade ao tratamento”, disse.

A secretária substituta de Proteção Animal, Edilene Cerqueira, reafirmou a importância da contribuição social para o apoio aos cães resgatados. “Doações de ração, medicamentos, produtos de higiene e cobertores são fundamentais para proporcionar o tratamento necessário e oferecer dignidade a eles. Juntos, podemos transformar essa realidade e salvar vidas”, destacou.



O resgate

Os animais foram resgatados no dia 14 de janeiro, em meio a um ambiente repleto de fezes, urina, carcaças e infestação por pulgas, carrapatos e sarna. Muitos dos animais estavam desnutridos, defecavam sangue e tinham feridas espalhadas pelos corpos, além de suspeitas de zoonoses.

A ação de resgate, nomeada Êxodo 6:6, foi conduzida pela Polícia Civil (PCDF), por intermédio da Delegacia de Repressão aos Crimes Contra os Animais (DRCA), com apoio do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT) e das secretarias de Agricultura (Seagri-DF) e Extraordinária de Proteção Animal (Sepan-DF).



*Com informações da Agência Brasília