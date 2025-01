Agricultores familiares recebem kit de sementes na Ceasa

Na manhã desta terça-feira (21/1), a governadora em exercício Celina Leão (PP) realizou a segunda entrega da distribuição dos kits de sementes disponibilizados pela Secretaria da Agricultura, Abastecimento e Desenvolvimento Rural (Seagri) às famílias de agricultores assentados. A entrega aconteceu na Ceasa e faz parte da primeira chamada pública do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA – Sementes).

Foram entregues 480 kits, no valor de R$1.100 cada um, para 30 famílias. A governadora em exercício declarou, em seu pronunciamento, que este é um incentivo importante, que passa por manutenção contínua, uma vez que, após a colheita, as frutas e verduras são compradas pelo Governo do Distrito Federal (GDF) para que sejam distribuídas aos alunos da rede pública. “Esse é um programa que nós temos muito orgulho porque ele é autossustentável e nós temos todo um acompanhamento por parte da Emater e da Secretaria de Agricultura”, disse. “Nós sabemos que muitos deles (agricultores familiares) não têm condição de comprar adubo e semente, e nós não podemos deixar essas pessoas sem condições de investir no campo” completou.

A entrega dos kits de sementes ocorre em um momento estratégico para a produção rural no DF que é o início da segunda safra. O período ocorre após a colheita da primeira safra e permite aos agricultores utilizarem o mesmo terreno para plantar novamente no mesmo ano agrícola.

Os alimentos são selecionados pela Seagri conforme a demanda de cada comunidade. Todos os beneficiários estão assentados em locais implantados pelo GDF e possuem Declaração de Aptidão ao Pronaf (DAF), além de inscrição no Cadastro Nacional da Agricultura Familiar (CAF).

O secretário executivo da Seagri, Pedro Paulo Gama, lembrou que, em 10 de janeiro, o GDF realizou a primeira entrega dos insumos. “Hoje, nós estamos comemorando mais uma entrega de adubos e fertilizantes para a nossa produção de agricultura. A gente sabe as dificuldades enfrentadas pelos trabalhadores rurais. Quando é época de sol, há seca, e quando é época de chuva, chove para valer. Mas a Seagri está de portas abertas e sempre de mãos dadas para vencer essas dificuldades junto aos trabalhadores”, declarou.

O secretário ressaltou que a pasta tem trabalhado, continuamente, em projetos de fortalecimento e de apoio à agricultura familiar. “Nós atuamos não só na questão de insumos, mas também na construção de galpões de comercialização. Estamos com uma licitação para a construção de novos galpões neste ano”, anunciou.

O programa

O PAA apresentou resultados expressivos em 2024. Ao todo, 263 instituições foram atendidas por meio do programa, beneficiando diretamente mais de 68 mil pessoas. Além disso, 224 agricultores familiares participaram, fornecendo 161.478 toneladas de alimentos.

O agricultor rural interessado em participar da iniciativa pode consultar o edital completo no site da Seagri. Vale ressaltar que a distribuição de todos os kits de sementes respeita as condições estabelecidas no documento.