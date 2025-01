Detran-DF faz primeiro transporte aéreo de coração do ano

O Departamento de Trânsito (Detran-DF) realizou, na manhã desta segunda-feira (20/1), o primeiro transporte aéreo de um coração neste ano. O órgão veio do aeroporto da Pampulha de Belo Horizonte (MG), transportado pelo helicóptero Sentinela da corporação, em parceria com a Força Aérea Brasileira (FAB), até o Instituto de Cardiologia e Transplantes do Distrito Federal (ICTDF), no Hospital das Forças Armadas (HFA).

A parceria entre o Detran-DF e a Central Estadual de Transplantes do Distrito Federal (CET-DF) ocorre desde 2015 e, ao todo, neste período de colaboração, 78 corações foram transportados pelo Detran-DF.