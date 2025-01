GDF espera atender 200 mil estudantes com Cartão Material Escolar em 2025

O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha, divulgou nesta terça-feira (21/01), por meio de suas redes sociais, que espera, neste ano, atender cerca de 200 mil estudantes com o Cartão Material Escolar.

“O programa oferece de R$ 240 a R$ 320, o que permite que cada aluno escolha os seus próprios materiais para o início das aulas e, ainda, gera emprego e renda para o comércio do DF”, escreveu Ibaneis. “As famílias têm tido grande alegria e a resposta disso tem sido muito importante para nós”, ressaltou o chefe de estado no vídeo publicado em sua conta no twitter.

Cartão Material escolar

O Cartão Material Escolar, criado em 2019, atende estudantes de 4 a 17 anos matriculados na rede pública do DF, cujas famílias são beneficiárias do Bolsa Família. Por meio do cruzamento de dados entre o cadastro do programa federal e o sistema da Secretaria de Educação, o benefício é concedido automaticamente, ou seja, não é necessária solicitação por parte dos responsáveis.

Os valores do cartão variam de R$ 240 para alunos do ensino médio e R$ 320 para estudantes da educação infantil, especial e fundamental. A liberação do crédito ocorre no início de fevereiro, antes do começo do ano letivo.