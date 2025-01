Hospital Regional de Taguatinga inaugura nova ala de cardiologia

A governadora em exercício Celina Leão (PP) esteve, na manhã desta quarta-feira (8/1), no Hospital Regional de Taguatinga (HRT) para inaugurar a nova ala de cardiologia da unidade de saúde.



Ao lado da secretária de saúde, Lucilene Florêncio, Celina declarou que a reforma vai contribuir para melhor condição de trabalho aos profissionais e, consequentemente, aumento da produtividade da equipe, além da ampliação no número de leitos. “Nós estamos fazendo, hoje, a inauguração da ala cardiológica. No ano passado, estivemos aqui para inaugurar a reforma da ala oncológica. É uma revitalização total para dar melhores condições de trabalho aos nossos profissionais de saúde”, disse.

A governadora em exercício explicou que a reforma conta com três etapas e que, agora, resta somente a finalização da reforma da cozinha. “É um hospital muito antigo, com estrutura precária, mas nós estamos revitalizando todas as áreas e acompanhando todos os dias”, acrescentou.

Durante a visita desta quarta-feira, surgiram novas ideias, como a de criar uma sala de hemodinâmica — subespecialidade médica que se dedica a diagnosticar e tratar doenças cardiológicas, neurológicas e endovasculares.

Em seu pronunciamento, a atual chefe do Executivo destacou que o Governo do Distrito Federal (GDF) assumiu a gestão do Instituto de cardiologia. “Nós temos três portas de entradas de cardiologia hoje no DF, além no HRT, temos o Hospital de Base e o do Gama. Desde que entramos, nós diminuímos o tempo de espera para o procedimento de cateterismo, antes levava quase 50 dias, agora é de três a cinco dias. A nossa meta é que seja imediatamente”, prometeu.

Ela também lembrou que estão em andamento trâmites para a construção de novos hospitais, que ficarão localizados no Guará, Recanto das Emas e São Sebastião. “É importante que a população saiba que em nenhum momento esse hospital parou de funcionar, ou seja, nós nos readequamos para continuar fazendo o atendimento cardiológico”, completou.

A secretária de saúde, Lucilene Florêncio, informou que a cardiologia do hospital tem capacidade para 24 leitos e que a expectativa é aumentar. “A partir do momento em que se realizam os exames com maior brevidade e que há uma equipe centrada em um só local, é possível reestabelecer o pleno número da capacidade de leitos e atender com celeridade”, pontuou.