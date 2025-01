Estudante do DF desaparecida em Portugal é vista em Lisboa

A jovem Thayla Hendyo Pereira, de 26 anos, moradora do Guará, que está desaparecida em Portugal após ter se mudado para estudar no país, foi vista, recentemente, em Lisboa. A informação é da irmã da estudante, Kimberly Brenda.



“A gente recebeu algumas informações de brasileiros que vivem em Portugal, de que ela está lá. Uma mulher que está nos ajudando mostrou a foto para algumas pessoas, que disseram ter visto ela lá”, afirmou Kimberly.

Thayla está desaparecida desde 15 de dezembro, quando foi vista pela última vez em seu dormitório, na Universidade de Aveira. Ela ingressou no curso de Línguas, Culturas e Literaturas com uma bolsa de estudo, porém, passava por dificuldades financeiras, como relataram pessoas próximas à estudante.

“Ela fez uma vaquinha com os amigos para estudar lá, com o intuito de arrumar um emprego para manter as despesas da faculdade quando chegasse. Só que quando ela foi, não foi bem assim que aconteceu”, conta Kimberly. Ela diz que a família não sabia dos problemas financeiros enfrentados pela estudante e só descobriu que Thayla havia ido para Portugal quando ela já estava no país. “Ninguém era a favor de ela ir, porque sabemos o quão perigoso é uma pessoa ir sozinha para outro país, ainda mais sem dinheiro”, completa.

Kimberly afirmou que o Consulado-Geral do Brasil no Porto contatou a família para oferecer auxílio, porém ao questionar se o órgão poderia ajudar nas buscas ou trazer a estudante de volta caso fosse encontrada, a família recebeu uma resposta negativa. “Eles falaram que só podem orientar”, disse.