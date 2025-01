Chuvas fortes causam transtornos e deixam rastro de destruição no DF nesta terça-feira

As chuvas causaram problemas em vários pontos do Distrito Federal nesta terça-feira (21/01). Na Ceilândia, próximo ao condomínio Privê, na BR-070, a rua ficou completamente alagada, complicando a passagem de veículos. Alguns motoristas gravaram as condições da pista, que estava alagada, como se verifica por este vídeo:

A situação na via fez com que um caminhão caísse numa ribanceira. O motorista Bruno Santos, 25 anos, relatou que a pista estava completamente inundada, o que fez com que os carros parassem bruscamente. Para evitar uma colisão, ele freou e jogou o veículo repentinamente para o acostamento, mas acabou caindo no barranco. “A chuva estava muito forte, e a cabine do caminhão, depois de tombar, começou a encher de água”, acrescentou. Apesar do susto, ele não teve ferimentos.

Intercorrências

O motociclista Yoshida Moreira, 21, morador do Recanto das Emas, também teve dificuldades com a chuva. Ele esqueceu sua capa em casa e precisou se abrigar em um ponto de ônibus enquanto aguardava o aguaceiro passar para seguir até Ceilândia.

“Hoje, estou esperando aqui. É uma luta. É perigoso, tem que andar devagar. E todo dia é assim: sempre atento e tomando muito cuidado. Esse é o meu único meio de transporte. Nesse período de chuvas, o que mais se vê na cidade é imprudência, especialmente para nós, motoqueiros”, desabafou.