Militantes culturais cobram mais ações para o setor artístico da capital

Um grupo de profissionais do setor cultural se reuniu na tarde dessa terça-feira (21/1), em frente à Biblioteca Nacional, para cobrar políticas públicas e recursos para o Distrito Federal.

Entre os pontos reivindicados, o grupo ressaltou que existe uma ameaça de redução de 21,7% nos recursos do Fundo de Apoio à Cultura (FAC) do DF, o que resultaria na não realização de eventos gratuitos.

O protesto também alertou para a falta de diálogo com profissionais do setor para a construção de editais públicos do FAC, o que leva a não atender os anseios da comunidade.

Os participantes do ato reforçaram a necessidade de maior transparência, diálogo e compromisso com o setor cultural, além de exigir respostas e ações imediatas para reverter o cenário que classificaram como “descaso”.



Em nota, a Secretaria de Cultura e Economia Criativa do DF disse que recebeu com tranquilidade a manifestação. "O direto de manifestar é constitucional e esta gestão respeita estes atos", pontuou o texto enviado ao Correio.

A pasta também informou que não foi notificada oficialmente quanto aos pleitos reivindicados. "No entanto, a título de informação, vale reforçar que não houve qualquer tipo de corte em recursos do FAC, ao contrário, o exercício de 2024 historicamente foi o ano que mais executou recursos do FAC, efetivando o pagamento de mais de R$ 85 milhões de reais, contemplando inúmeras linhas de atividades culturais", afirmou a nota.



A secretaria reforçou que, assim que receber os pleitos que motivaram a manifestação, de forma oficial, "irá responder aos questionamentos em tempo oportuno".