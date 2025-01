Homem de 70 anos é preso no Ceará por estuprar quatro netas no DF

Uma operação da Polícia Civil (PCDF) prendeu, no Ceará, um idoso de 70 anos acusado de estuprar quatro netas, com idades entre 5 e 8 anos. O homem, morador de Samambaia, fugiu para a cidade de Irauçuba (CE), onde foi capturado pelos agentes da 32ª Delegacia de Polícia.

Segundo as investigações, os abusos ocorreram durante cinco anos, entre 2015 e 2020. No entanto, os crimes só foram revelados no ano passado. As vítimas são duas irmãs e duas primas, todas netas do avô.

O autor praticava atos libidinosos diversos da conjunção carnal, bem como intimidava as crianças com o fim de impedir que os fatos fossem noticiados.A prisão foi efetuada em 15 de janeiro, após a Justiça do DF expedir o mandado judicial. O idoso foi trazido ao DF e cumprirá pena no Complexo Penitenciário da Papuda.