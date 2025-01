Trio suspeito por tráfico de drogas é preso no Sol Nascente

Três homens foram presos por tráficos de drogas, na Chácara 100, Conjunto B, no Sol Nascente, na tarde desta terça-feira (21/1). A ação da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) contou com apoio da Polícia Militar de Goiás (PMGO).

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular?

Os policiais encontraram com o grupo 46 tabletes de maconha, uma quantia não especificada em dinheiro e uma balança de precisão. Os suspeitos foram encaminhados à 15ª Delegacia de Polícia (Ceilândia Centro), para registro de ocorrência.