Mistério: Ossada humana é encontrada em área rural do Paranoá

Uma ossada humana foi encontrada em uma área rural na região de Sobradinho dos Melos, Paranoá. Os restos mortais foram encontrados por moradores locais próximo ao Rio São Bartolomeu, na tarde da última segunda-feira (20/1) mas o fato foi divulgado pela Polícia Civil (PCDF) nesta quarta-feira (22/1). Segundo a corporação, a identidade da vítima ainda não foi confirmada.

Os agentes da 6ª Delegacia de Polícia (Paranoá) foram acionados pelo Grupo Integrado das Forças Policiais para averiguar a situação. Ao chegar ao local, isolaram a área e aguardaram a perícia técnica, que removeu a ossada.

A apuração do caso foi encaminhada para a Seção de Investigação de Crimes Violentos (SICVIO) e segue em andamento. A perícia foi concluída no local e os restos mortais foram recolhidos ao Instituto Médico Legal (IML), onde passarão por exames complementares para ajudar a esclarecer as circunstâncias do caso.