Chuvas causam quedas de árvores e falta de energia em pontos do DF

As fortes chuvas que caíram nesta quarta-feira (22/01) causaram diversos estragos pela cidade. De acordo com o Corpo de Bombeiros do Distrito Federal (CBMDF), foram registrados queda de árvores e falta de energia no centro da cidade e em várias regiões administrativas.

Alguns dos endereços mencionados pela corporação são: SQS 209, SQS 207, W3 711/511, SQS 114, Eixão (212 Sul), SQS 106/107, SQS 306, SQS 208, Parque da Cidade, SQS 703, SQS 214, SQS 112, SQMW 102.

Na cidade de Plananltina (DF) — cidade a cerca de 42km do centro de Brasília — foi registrado chuva de granizo e casas ficando destelhadas por conta dos fortes ventos. Veja imagens:

Cuidados

A Defesa Civil do Distrito Federal (DCDF) recomenda que, em caso de fortes chuvas, não se utilize equipamentos elétricos, evite tomar banho durante as pancadas de chuva, não utilize o telefone caso esteja conectado à rede elétrica, evite a proximidade e o contato com materiais condutores de energia, mantenha-se sempre calçado e, antes da tempestade, desligue todos os aparelhos eletroeletrônicos das tomadas.

