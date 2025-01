Quadrilha é presa por roubo e posse ilegal de munição, na Ceilândia

Um grupo de três criminosos foi preso por posse ilegal de munição e por roubar uma motocicleta. A ação conduzida pela Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), por meio do GTOP 28, localizou a motocicleta que havia sido roubada minutos antes — ainda na quarta-feira (22/1) — na QNP 28, no setor P Sul da Ceilândia.

A quadrilha estava dividida em uma moto e em veículo na 701 Setor Habitacional Sol Nascente. Após a abordagem da polícia foi encontrado uma motocicleta CG 160 (que havia sido roubada há poucos minutos), um carro, 700g de maconha, 26 porções de cocaína, uma balança de precisão e um carregador de arma de fogo + 16 munições 9mm.

Após serem presos pela PMDF, os suspeitos foram encaminhados à 15ª Delegacia de Polícia, na Ceilândia, e ficaram à disposição da justiça para os procedimentos legais.