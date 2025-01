Calor e pancadas de chuva isoladas marcam a sexta no DF

Bom dia, brasiliense! A sexta-feira (24/1) amanheceu com nebulosidade, mas a previsão é de calor e tempo aberto durante toda a manhã e parte da tarde. No fim do dia, são esperadas chuvas rápidas e mais localizadas do que no início da semana, no qual as precipitações ocorreram de forma mais generalizada no Distrito Federal.

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) , o DF está sob alerta amarelo, condição que indica perigo potencial para precipitações. Dessa forma, o dia deve ser acompanhado de trovoadas e rajadas de vento de de 40 a 60 km/h nos locais onde ocorrerá pancadas de chuva.

No Plano Piloto, a umidade relativa do ar deve variar entre 95% e 40%. Já a temperatura mínima foi de 20ºC, enquanto a máxima deve chegar aos 31°C. No DF, a mínima bateu os 19ºC, enquanto a máxima pode chegar, também, aos 31°C. A umidade deve ficar entre 95% e 40%.

A condição deve permanecer em todo o fim de semana. Interessados em receber alerta das condições meteorológicas emitidos pela Defesa Civil precisam apenas enviar o CEP, por SMS, ao número 40199.

Bom fim de semana!

Em caso de fortes chuvas, a Defesa Civil do Distrito Federal (DCDF) recomenda: