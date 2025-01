Vídeo: PCDF apreende drogas escondidas em coelho de pelúcia

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), por meio da Seção de Repressão às Drogas (SRD) da 6ª Delegacia de Polícia (Paranoá), desmantelou, na noite desta quinta-feira (23/1), um esquema de tráfico de drogas na quadra 08, conjunto A, do Paranoá. Durante a operação Coelho da Sorte, um casal foi preso em flagrante e dois usuários foram autuados por posse de substâncias entorpecentes. Durante a abordagem, policiais encontraram pedras de crack escondidas dentro de um coelho de pelúcia.



A investigação foi iniciada após denúncias anônimas apontarem uma residência como ponto de venda de drogas. Durante o monitoramento, policiais observaram movimentações suspeitas e identificaram que as drogas eram entregues por uma fresta no portão reforçado com barras de ferro e arame farpado. Foi possível apurar que os traficantes intensificaram a segurança da “boca de fumo” a fim de dificultar a entrada da polícia.



No momento da abordagem, os agentes encontraram, no telhado da casa, mais de 350 pedras de crack (5 kg) escondidas dentro de um coelho de pelúcia pertencente ao filho do casal que residia lá. Foram encontrados ainda uma porção de maconha, R$ 604,00 em espécie e um celular. Dois usuários que saíam do local foram flagrados com pequenas quantidades de crack e liberados após assinatura de Termo Circunstanciado.



O casal, um homem de 32 anos e uma mulher de 20, foi preso em flagrante por tráfico e associação para o tráfico de drogas. As substâncias apreendidas foram encaminhadas ao Instituto de Criminalística, e o caso segue à disposição da Justiça para audiência de custódia.



Confira o vídeo da operação: