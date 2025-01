Samba da Guariba movimenta Ceilândia neste fim de semana com artistas do DF

O tradicional Samba da Guariba irá agitar o fim de semana dos moradores da QNN 18/20, em Ceilândia. O evento, que chega a terceira edição e tem apoio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa (Secec-DF), será neste sábado (25/1) e no domingo (26/1), das 17h às 23h. A entrada é gratuita.

Renomados artistas de Ceilândia irão garantir uma junção de samba, rock e baião. No primeiro dia, a abertura contará com uma apresentação de DJ, seguida de bandas como Canto das Pretas, Samba na Favela e Samba da Guariba, com participação especial de Renato dos Anjos. O encerramento ficará por conta da banda de rock n’ roll, Intokáveis.

No domingo, (26/1), a abertura será às 16h, com apresentação de DJs e, em seguida, o grupo Samba Pagode Cultura e Futebol agita a festa. O dia ainda contará com apresentações do grupo Samba da Guariba, com participação especial do cantor e compositor, Marcelo Café. A noite encerrará com apresentações de forró.

Para a organização do evento, essa edição é uma ótima oportunidade para fomentar a arte e cultura local, permitindo que os moradores da região possam desfrutar de um fim de semana repleto de atrações em um clima de descontração. “O coletivo democrático e popular Samba da Guariba representa a possibilidade de cultura na parte sul da Ceilândia, a partir da arte do samba. O coletivo acontece uma vez por mês e acolhe músicos de todo o Distrito Federal”, diz Edson Rodrigues, um dos diretores do Coletivo.

Serviço:



Samba da Guariba Convida



Data: sábado (25/1) e domingo (26/1)



Hora: 17h às 23h



Endereço: EQNN 18/20, Ceilândia

*Estagiário sob a supervisão de Malcia Afonso