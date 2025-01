Programa GDF Mais Perto do Cidadão chega a Planaltina nesta sexta (24)

Desembarca em Planaltina, nesta sexta-feira (24/1), a 45ª edição do programa GDF Mais Perto do Cidadão, que oferece serviços gratuitos de saúde e orientação judicial, além de atendimentos do Na Hora e atividades de lazer. A iniciativa, promovida pela Secretaria de Justiça e Cidadania (Sejus/DF), acontece no Parque de Exposições da cidade, na Vila Nossa Senhora de Fátima, até às 16h. No sábado (25/1), último dia para conferir as oportunidades, os serviços vão das 9h às 12h. Esta edição deve contabilizar até 300 mil atendimentos.

Também serão oferecidos serviços para os pets, apresentações artísticas, atividades para crianças e ações voltadas à beleza e bem-estar. Como parte da programação, o evento terá um estande do Direito Delas, programa da Sejus-DF que dá orientações para a prevenção de violência contra as mulheres. O Saúde Mais Perto do Cidadão, que ocorre no mesmo local desde quarta (22/1), continua a oferecer consultas, exames e vacinação.

Um dos destaques do evento é a exposição de produtos feitos pelos 280 reeducandos do sistema prisional do DF. Os visitantes podem conferir e comprar itens como tábuas de carne, roupas infantis, bonecas de pano, camas PET, tapetes de crochê, bandejas de madeira, porta-flores de madeira, nichos de parede, entre outros.

Os trabalhos dos reeducandos foram produzidos durante as oficinas profissionalizantes da Fundação de Amparo ao Trabalhador Preso (Funap/DF), que também oferece capacitação em áreas como serigrafia, marcenaria, concretagem, agricultura, cozinha industrial, manutenção de carrinhos e artesanato, incluindo um projeto voltado especificamente para o público transgênero.

Há, ainda, um local específico para inscrição no programa Casamento Comunitário, iniciativa da Sejus/DF que, este ano, promoverá a união de papel passado para 600 casais. Estão previstas quatro edições do programa, cada uma com 150 casais. A primeira delas acontece em 23 de março. Uma equipe da pasta está no estande orientando os casais sobre os documentos necessários e como proceder para uma inscrição de maneira rápida. Entre a documentação solicitada, os noivos precisam comprovar que moram no DF e não têm condições financeiras de realizar o matrimônio, mediante preenchimento de declaração de hipossuficiência.

Outra atração será a realização da quinta edição do curso destinado às grávidas e mães de recém-nascidos, pelo projeto Nasce uma Estrela, que leva às futuras mães informações sobre os cuidados que devem ter com os bebês, como tratar as cólicas, como fazer o aleitamento correto e como elas podem preservar sua qualidade de vida no pós-parto. A ação já mobilizou mais de 400 mulheres em São Sebastião, Paranoá, Ceilândia e Sobradinho. Agora, em Planaltina, o curso deve reunir mais 100 participantes.