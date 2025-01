7 sucos detox com limão para emagrecer

O limão é uma fruta versátil e repleta de benefícios para a saúde, o que o torna um aliado no processo de emagrecimento. Rico em vitamina C e antioxidantes, ele possui propriedades que auxiliam na desintoxicação do organismo, contribuindo para a eliminação de toxinas e resíduos prejudiciais. Além disso, é possível adicioná-lo em variadas receitas de sucos para melhorar o funcionamento do organismo e ajudar na perda de peso. Confira 7 opções abaixo!

Suco detox de aipo com maçã-verde e limão

Ingredientes

1 maçã-verde sem sementes e picada

1 talo de aipo picado

1 talo de salsão picado

Suco de 1 limão

1 fatia de gengibre

150 ml de água gelada

Modo de preparo

No liquidificador, bata todos os ingredientes até ficar homogêneo. Coe o suco e sirva em seguida.

Suco detox de melão com limão e abacaxi

Ingredientes

1/2 melão descascado e picado

3 fatias de abacaxi descascadas

descascadas Suco de 1 limão

400 ml de água gelada

Modo de preparo

No liquidificador, bata o melão, o abacaxi e a água até ficar homogêneo. Em seguida, adicione o suco de limão e bata para incorporar. Sirva em seguida.

Suco detox de goiaba com limão

Ingredientes

8 goiabas picadas

400 ml de água de coco gelada

Suco de 1 limão

1 fatia de gengibre

Modo de preparo

No liquidificador, bata todos os ingredientes até ficar homogêneo. Coe o suco e sirva em seguida.

Suco detox de couve com laranja e limão-siciliano (Imagem: Rogozhina Elena | Shutterstock)

Suco detox de couve com laranja e limão-siciliano

Ingredientes

3 folhas de couve

Suco de 2 laranjas

Suco de 1 limão-siciliano

1 fatia de gengibre

1 l de água

Gelo a gosto

Modo de preparo

No liquidificador, bata todos os ingredientes até ficar homogêneo. Coe o suco e sirva em seguida.

Suco detox de acelga com limão

Ingredientes

4 folhas de acelga

Suco de 3 limões

1/2 abacaxi picado

2 fatias finas de gengibre

500 ml de água

Gelo a gosto

Modo de preparo

No liquidificador, bata todos os ingredientes até ficar homogêneo. Coe o suco e sirva em seguida.

Suco detox de beterraba com cenoura e limão

Ingredientes

1 beterraba descascada e picada

1 cenoura picada

picada Suco de 1 limão

200 ml de água gelada

1 colher de chá de mel

Modo de preparo

Bata a beterraba, a cenoura, o suco de limão e a água no liquidificador até ficar homogêneo. Coe, se necessário, adicione o mel e sirva em seguida.

Suco detox de melancia com limão e chia

Ingredientes

2 fatias de melancia sem sementes

Suco de 2 limões

1 colher de sopa de chia

200 ml de água gelada

50 ml de água em temperatura ambiente

Modo de preparo

Em um recipiente, hidrate a chia em 50 ml de água. Depois, bata no liquidificador a melancia, o suco de limão e a água gelada até obter uma mistura homogênea. Adicione a chia hidratada, misture bem e sirva imediatamente.