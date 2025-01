Casal que abandonou cadela e filhotes em Ceilândia é indiciado

Um casal foi flagrado por câmeras de segurança abandonando uma cadela e seus dois filhotinhos em uma rua da na Área de Desenvolvimento Econômico (ADE) de Ceilândia no dia 12 de janeiro. O homem e a mulher foram indiciados pela Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) por meio da da Delegacia de Repressão aos Crimes Contra os Animais (DRCA), pelos crimes de maus-tratos e abandono de animais.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Os crimes foram flagrados por câmeras de segurança instaladas em um comércio local na rua onde tudo aconteceu. As imagens registraram o casal de jovens abandonando três cães, de cor clara, sendo um adulto e dois filhotes, em plena via pública. Segundo o registro, eles chegaram ao local em um veículo Peugeot/Sedan, de cor cinza, quando deixaram os animais e, após alguns minutos, saíram do local.

Um dos cães chegou a seguir o veículo após o abandono. As imagens virilizaram e comoveram os moradores da capital. Com base nas imagens, a equipe da DRCA conseguiu identificar os suspeitos e ouvi-los.

Durante o depoimento, o casal negou a prática do crime. Contudo, com base no conjunto probatório, incluindo os registros das câmeras de segurança e demais elementos apurados, os dois foram indiciados por maus-tratos e abandono de animais, crimes previstos no artigo 32 da Lei 9.605/98.

Segundo o delegado-chefe da DRCA, Jônatas Silva, a pena para tais crimes pode variar de dois a cinco anos de reclusão, além de multa.

Abandonar ou maltratar animais é crime e a população pode denunciar qualquer prática de maus-tratos pelos canais oficiais da PCDF: o Disque-Denúncia (197), site da PCDF e ou WhatsApp da DRCA: (61) 98626-1197.