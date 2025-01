Adolescente de 17 anos morre afogado no Lago Paranoá

Um adolescente de 17 anos morreu, na tarde deste sábado (25/1), após se afogar no Lago Paranoá. De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), a vítima ficou 20 minutos submersa na água e foi encontrada nas proximidades do deck da QL 18, no Lago Sul.

Segundo a corporação, ao localizarem o jovem, as equipes imediatamente iniciaram as manobras de reanimação cardiopulmonar (RCP). Após 40 minutos de tentativa, a equipe obteve sucesso e conseguiram restabelecer o pulso da vítima. Assim, ele foi prontamente transportado para o Hospital de Base do Distrito Federal (HBDF).



No entanto, durante o trajeto até o hospital, o paciente sofreu uma nova parada cardiorrespiratória. Apesar das manobras de reanimação, o CBMDF afirma que não foi possível restabelecer os sinais vitais da vítima, que teve o óbito declarado no caminho para a unidade hospitalar. Ainda não há informações sobre a dinâmica do afogamento e a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) foi acionada para a ocorrência.