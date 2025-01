Domingo de sol e calor com temperatura máxima de 32°C no DF

Um dia ensolarado e de muito calor. Assim tem sido a realidade daqueles que moram no Distrito Federal. Para este domingo (26/1), o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), afirma que a temperatura deve ficar na casa dos 18°C, enquanto a máxima pode chegar aos 32°C em algumas áreas de Brasília.

De acordo com o meteorologista Heráclio Alves, o domingo começou com sol entre muitas nuvens, mas com pouca chance de chuva, ainda pela manhã, na capital federal. “No decorrer do período, o aquecimento diurno deverá intensificar a nebulosidade, o que aumenta as chances de alguma pancada de chuva, mesmo que de forma isolada”, explica.

Quanto à umidade relativa do ar, hoje pela manhã a máxima foi de 95% (no DF e no Plano). Já a mínima prevista para o DF é de 35% e no Plano Piloto de 40%. Segundo o especialista, menos que até quarta-feira o calor deve permanecer. Na quinta-feira, a tendência é de que o clima fique mais nublado e chuvoso. Com isso, as temperaturas ficarão mais amenas.