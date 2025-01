Cartão Prato Cheio inclui mais de 8 mil novas famílias no DF

A Secretaria de Desenvolvimento Social (Sedes-DF) anunciou a inclusão de 8.725 novas famílias no programa Cartão Prato Cheio, que oferece um auxílio emergencial de R$ 250 mensais para compra de alimentos. Entre os beneficiados estão pessoas que receberão o auxílio pela primeira vez e outras que já participaram de ciclos anteriores e retornaram ao programa. A entrega de novos 1.808 cartões começa nesta segunda-feira (27/1), nas agências do Banco de Brasília (BRB), seguindo cronograma baseado nas iniciais dos nomes dos beneficiários.



Os novos contemplados podem verificar se foram incluídos no programa e a agência de retirada pelo site GDF Social. Para quem já participou de ciclos anteriores, o benefício será mantido no mesmo cartão utilizado anteriormente.



“O ciclo de pagamento do Cartão Prato Cheio consiste em nove parcelas, pois é uma medida emergencial que oferece às famílias a oportunidade de superar a insegurança alimentar e nutricional. Ao término desse ciclo, as famílias beneficiadas deixam o programa, permitindo que novas famílias ingressem para receber o auxílio”, explica a secretária de Desenvolvimento Social, Ana Paula Marra.



Atualmente, o Cartão Prato Cheio atende cerca de 100 mil famílias no Distrito Federal. A primeira remessa estará disponível a partir desta segunda-feira (27/1) para o público com nomes que começam com letras entre A e C, e vai até a sexta-feira (31/1)



Cronograma de retirada dos cartões



-Iniciais de A a C: 27/1



-Iniciais de D a H: 28/1

-Iniciais de I a L: 29/1

-Iniciais de M a Q: 30/1

-Iniciais de R a Z: 31/1

*Com informações da Sedes-DF e estagiária sob supervisão de José Carlos Vieira