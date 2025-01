Carro fica destruído após acidente na DF-250, neste domingo (26/1)

Na tarde deste domingo (26/1), um acidente no trecho próximo ao Sobradinho dos Melos, no Paranoá, deixou um carro destruído. O veículo seguia pela DF-250, quando saiu da via e bateu em uma árvore.

De acordo com o Corpo de Bombeiros do Distrito Federal (CBMDF), o carro era conduzido por um homem de 38 anos e tinha como passageiro outro homem, de 29 anos.

Segundo a corporação, quando os socorristas chegaram no local do acidente, ambos encontravam-se presos no veículo, devido aos danos causados pela colisão. Os militares as vítimas, com os cuidados necessários, utilizando o protocolo de atendimento de trauma.

Ainda de acordo com o CBMDF, o passageiro foi transportado ao Hospital Regional Leste (HRL) consciente, orientado e estável, com escoriações na região do tórax. Após avaliação dos socorristas, ficou constatado que o motorista não apresentava ferimentos. Não há informações sobre a dinâmica do acidente.