Consumo de água com gás: médico tira as dúvidas mais frequentes

Suor, boca seca e cansaço. A onda de calor que tem assolado o Brasil, e cidades como Belo Horizonte, faz com que o hábito de consumir água seja ainda mais essencial, especialmente em grupos que já enfrentam desafios para se hidratar, como crianças e idosos. Nesse contexto, cresce o consumo de água mineral com gás, frequentemente descrita como “saborosa e revigorante”.

Enquanto alguns a consideram indispensável, outros evitam seu consumo, alegando possíveis desconfortos ou efeitos negativos. O fato é que a água com gás ainda gera dúvidas e é alvo de muitos mitos, especialmente quando comparada à água mineral sem gás. Para entender melhor as diferenças, benefícios e cuidados no consumo, a reportagem entrevistou o médico Wandyk Alisson, especialista em nutrologia esportiva e medicina integrativa. Confira as dúvidas mais comuns:

1. Qual é a principal diferença entre a água mineral com gás e a sem gás, em termos de composição e benefícios para a saúde?

A água mineral sem gás contém apenas sais minerais naturais. Já a com gás, quando natural, possui dióxido de carbono que ocorre naturalmente em algumas fontes. No entanto, muitas marcas adicionam gás artificialmente. Ambas são igualmente hidratantes, mas a água com gás pode ser mais saborosa para algumas pessoas e ajudar na digestão.

2. O consumo regular de água com gás pode trazer prejuízos à saúde, como problemas gastrointestinais ou ósseos?

De modo geral, não. A água com gás não oferece riscos à saúde óssea nem causa problemas gastrointestinais em pessoas saudáveis. Porém, indivíduos com condições como gastrite ou síndrome do intestino irritável podem sentir desconfortos, já que o gás pode gerar acúmulo de gases.

3. Água com gás aumenta a sensação de saciedade? Quem pode se beneficiar disso?

Sim. Por causar uma distensão no estômago, a água com gás promove uma sensação temporária de saciedade, sendo uma aliada para quem busca controlar o apetite, especialmente em dietas de emagrecimento ou para pacientes com compulsão alimentar.

4. É verdade que a água com gás hidrata tanto quanto a sem gás?

Ambas hidratam igualmente, já que o gás não interfere na capacidade do organismo de absorver líquidos. Contudo, o consumo excessivo de água com gás pode causar desconforto abdominal.

5. Qual a diferença entre água com gás natural e gaseificada artificialmente? Isso impacta a saúde?

A principal diferença está na origem do gás. Na água com gás natural, o dióxido de carbono é proveniente da própria fonte, enquanto na artificial ele é adicionado durante o processo industrial. Em termos de impacto à saúde, as naturais podem conter minerais adicionais benéficos, mas ambas são seguras para o consumo.

6. Água com gás pode substituir refrigerantes?

Sim. Ela é uma excelente alternativa para quem quer reduzir o consumo de refrigerantes, já que não possui calorias, açúcar ou aditivos químicos presentes nas bebidas açucaradas.

7. O pH ácido da água com gás afeta a saúde bucal ou geral?

Embora tenha pH ácido, a água com gás apresenta impacto mínimo na saúde geral devido ao efeito tampão dos fluidos corporais - caracterizado pela capacidade de manter o pH constante, evitando variações bruscas que possam prejudicar o organismo. No entanto, o consumo excessivo pode causar erosão dentária se não houver uma boa higiene bucal.

8. Há momentos do dia em que a água com gás é mais indicada ou deve ser evitada?

É recomendada durante ou após refeições, pois auxilia na digestão. Por outro lado, deve ser evitada antes de atividades físicas, já que pode causar desconforto abdominal.

9. Quais cuidados devemos ter ao escolher uma água com gás no mercado?

Priorize marcas que ofereçam água com gás natural e preste atenção no teor de sódio. Evite produtos que contenham aromatizantes ou açúcares adicionados.