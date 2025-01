Armas e munição utilizadas para ameaçar ex-companheiras são apreendidas

As armas, de diferentes calibres, eram usadas para ameaçar as ex-companheiras dos dois investigados, de 40 e 51 anos, segundo a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF).



As investigações tiveram início após uma série de denúncias de violência doméstica por parte das vítimas. Os mandados de busca foram cumpridos nos endereços dos suspeitos onde estavam as armas e munições.

As apreensões foram efetuadas nos dias 23 e 24 de janeiro deste ano. Ao todo, foram encontradas sete armas de fogo e cerca de 300 munições, que estavam escondidas nas casas dos investigados, no Gama e no Setor Noroeste de Brasília.

O arsenal encontrado nas casas dos suspeitos continha: pistolas, calibres .380; 9mm e .40; um revólver, calibre.38; um rifle, calibre .22; e uma carabina, calibre .40; e pelo menos 300 munições, de diversos calibres.

As armas apreendidas serão encaminhadas para perícia e os suspeitos responderão pelos crimes de ameaça e violência doméstica envolvendo armas de fogo e munições.

* Estagiário sob a supervisão de Márcia Machado