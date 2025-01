Jovem de 18 anos que morreu atropelado por motorista bêbado é sepultado

Foi sepultado na tarde desta terça-feira (28/1) o feirante Victor de Aquino Costa, 18 anos, que morreu atropelado por um motorista embriagado na BR-020, em Planaltina, quando seguia para uma clínica odontológica na região. O condutor do veículo, que não teve a identidade revelada, foi preso em flagrante e deve passar por audiência de custódia hoje.

O sepultamento de Victor ocorreu no Cemitério Campo da Esperança de Planaltina (DF) e reuniu familiares e amigos para prestar as últimas homenagens ao jovem. Ao Correio, Kátia de Aquino, 51, uma das tias do feirante, pediu por justiça. “É uma situação muito complicada. Estamos desolados e tudo o que queremos é que esse homem (autor) vá para a cadeia”, declarou.

O acidente ocorreu na manhã de segunda-feira. O motorista que atropelou e matou Victor dirigia bêbado e foi preso em flagrante pela Polícia Rodoviária Federal (PRF). Ele foi submetido ao teste do bafômetro e o resultado deu 0,51 miligramas de álcool por litro de ar expelido dos pulmões. Acima de 0,30, a conduta já é considerada crime de trânsito.

Na delegacia, o Correio apurou que o condutor, de 52 anos, alegou ter tomado duas doses da bebida catuaba e seguia para encontrar com a namorada em Planaltina. Disse que levou uma “fechada” de outro veículo e, depois, não se lembra de nada.

O atropelamento aconteceu no KM 29 da BR-020, altura de Planaltina, sentido Formosa (GO). O ciclista foi atendido por equipes do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), mas não resistiu aos ferimentos.