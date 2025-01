Retirada de kit mirim para Corrida de Reis ocorre nestas quarta e quinta

Kit da Corrida de Reis Mirim 2025 inclui ecobag, camisa oficial do evento, squeeze e número para ser colocado no peito - (crédito: Divulgação)

Os kits para crianças participantes da 52ª edição da Corrida de Reis estão disponíveis para retirada, desde às 10h desta quarta-feira (22/1), no Pavilhão de Exposições do Parque da Cidade. Modalidade infantil ocorre neste sábado (25), a partir das 8h, também no Parque da Cidade.

Composto por ecobag, camisa oficial do evento, squeeze e número para ser colocado no peito, o kit pode ser retirado até as 19h desta quarta; ou, na quinta-feira (23), das 10h às 19h. O tamanho da camisa, definido no momento da inscrição, pode sofrer alteração de acordo com a disponibilidade no local de retirada, conforme explicitado no site da corrida. Leia também: Participantes da Corrida de Reis 2025 ganham desconto para a Maratona de Brasília

Os produtos só podem ser retirados por responsável de criança inscrita no evento, mediante apresentação tanto de documento de confirmação de inscrição quanto de documento original que confirme condição de pai, mãe ou representante legal. Não haverá entrega de kits fora de horários e dias previstos.

Além disso, é possível doar de forma voluntária, no momento da retirada, 2kg de alimentos não perecíveis, que serão entregues no Banco de Alimentos do Governo do Distrito Federal.

A largada da Corrida de Reis Mirim 2025 ocorre, por meio de baterias formadas de acordo com faixas etárias, a partir das 8h do dia 25 de janeiro, no estacionamento do Parque Ana Lídia, no Parque da Cidade. Além das vencedoras das baterias, para as quais o prêmio é uma bicicleta, todas as crianças inscritas recebem medalha de participação após a conclusão da prova.