Vacinas para adultos: veja a lista de imunizantes para manter a saúde

Manter a carteira de vacinação atualizada é uma forma eficaz de prevenir doenças e melhorar a qualidade de vida, especialmente na terceira idade. Normalmente associada à infância, é preciso saber que manter as imunizações em dia é essencial ao longo de toda a vida. Nos adultos, a vacinação previne doenças graves e suas complicações, como gripes, pneumonias, doenças cardiovasculares, pulmonares e neurológicas.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

A imunossenescência, queda da imunidade que ocorre com o envelhecimento, torna ainda mais importante o acompanhamento vacinal a partir dos 60 anos.

Leia também: Negligência contra crianças e adolescentes dispara no DF em 2024

“O adulto deve se conscientizar de que estar com a vacinação em dia é estar protegido. Ao se vacinar, ele também evita a transmissão de doenças para crianças e outras pessoas vulneráveis, criando uma rede de proteção,” afirma a médica infectologista Sylvia Freire, do Sabin Diagnóstico e Saúde. A vacinação de pais, avós, cuidadores e de profissionais de saúde também é recomendada, especialmente para doenças que podem ser transmitidas nos primeiros meses de vida das crianças.

Leia também: CB Debate traz união de esforços no combate à dengue no DF

Confira o guia de vacinas para adultos:

1. Hepatite B

Indicação: Caso o adulto não tenha sido imunizado na infância, é necessário tomar três doses. Para pessoas de todas as faixas etárias. Faz parte da rotina de vacinação das crianças, devendo ser aplicada, de preferência, nas primeiras 12-24 horas após o nascimento, para prevenir hepatite crônica – forma que acomete 90% dos bebês contaminados ao nascer. A hepatite B ataca o fígado e pode causar doenças graves, como cirrose e câncer.

Disponível: Rede Pública e privada.

2. DTPa (difteria, tétano e coqueluche)

Indicação: De crianças a partir de 4 anos a idosos. Um reforço a cada 10 anos é recomendado para manter a proteção contra essas doenças infecciosas graves.

Disponível: Rede Pública e privada.

3. Febre amarela

Indicação: Indicada para quem mora ou viaja para áreas endêmicas, a vacina oferece proteção por toda a vida, mas pode haver necessidade de reforço. De crianças a partir de 9 meses a idosos.

Disponível: Rede Pública e privada.

4. Influenza (gripe)

Indicação: Essencial para idosos, gestantes e pessoas com doenças crônicas. Adultos saudáveis também se beneficiam, especialmente em períodos de surto. Na rede pública, são administradas em crianças a partir de 6 meses até 6 anos, imunossuprimidos, 60 +, gestantes, puérperas, profissionais de saúde, professores e pessoas em situação de rua.

Disponível: Rede Pública (grupos prioritários) e privada.

5. HPV

Indicação: Recomendada para adolescentes de 9 a 14 anos, em dose única, e homens e mulheres de 15 até 45 anos, em três doses, prevenindo o câncer de colo de útero e outros cânceres relacionados ao HPV. É indicada também em mix profilático para vítimas de violência sexual e para quem faz PrEP (profilaxia anti-hiv).

Disponível: Rede Pública (para adolescentes) e privada.

6. Meningocócica ACWY

Indicação: Bebês a partir de dois meses. São recomendados mais dois reforços: entre 5-6 e aos 11 anos de idade (ou cinco anos após a última dose). Recomendada para adultos que frequentam grandes aglomerações ou viajam para áreas de risco. Protege contra quatro tipos de meningite e infecções generalizadas causadas pela bactéria meningococo dos tipos A, C, W e Y.

Disponível: Privada.

7. Pneumocócica 23-valente

Indicação: Necessária para pessoas com mais de 60 anos ou com doenças crônicas. Protege contra a pneumonia e outras infecções pneumocócicas. Crianças a partir de 2 anos já podem tomar, assim como adultos.

Disponível: Rede Pública (grupos de risco) e privada.

8. Abrysvo®

Indicação: Evita desdobramentos da infecção pelo vírus sincicial respiratório (VSR), influindo em comorbidades como cardiopatias, pneumopatias e diabetes. Benefícios comprovados para gestantes entre a 24ª e 36ª semanas, para prevenir infecções nos bebês, e para idosos.

Disponível: Rede Privada. 9. Tríplice viral (sarampo, caxumba e rubéola)

9. Tríplice viral (sarampo, caxumba e rubéola)

Indicação: Para crianças a partir dos 12 meses, com reforço 3 meses depois, indicação que se estende até 29 anos. Adultos de 30 a 59 anos recebem dose única. Indispensável para quem não completou as duas doses durante a infância, especialmente com o risco de reintrodução do sarampo no Brasil.

Disponível: Rede Pública e privada.

10. Herpes zóster

Indicação: A partir dos 50 anos, a vacina reduz o risco de desenvolver herpes zóster, doença que pode causar dor intensa e prolongada.

Disponível: Rede Privada.