Aniversário de Brasília terá três dias de festa, anuncia Ibaneis Rocha

O governador Ibaneis Rocha (MDB) reuniu-se, na manhã desta quarta-feira (29/1), com secretariado do Governo do Distrito Federal (GDF) para discutir a festa de aniversário de Brasília, que completará 65 anos em 21 de abril. Por meio das redes sociais, o governador afirmou que este ano a comemoração terá duração de três dias, tendo início em 19 de abril e sendo concluída no dia 21, que cairá numa segunda-feira.

"Estamos numa reunião discutindo a parte cultural do DF para esse ano, que é um ano muito importante, Brasília completa 65 anos. Nós tivemos um problema muito sério no nosso aniversário de 60 anos, que foi exatamente no período da pandemia, e agora queremos fazer essa celebração da nossa cidade, capital da República, com toda organização que a população do DF merece", disse.

O governador informou, por meio de vídeo publicado em suas redes sociais, que, em breve, a agenda de toda a programação será lançada. "Estaremos lançando, em breve, toda a agenda dessa programação que englobará três dias, 19, 20 e 21, para que toda a população possa comemorar da melhor maneira possível o desejo e o prazer de morar na melhor cidade do Brasil", completou.

Na mesma publicação, Ibaneis escreveu que a cultura é um dos pilares que definem o DF e que o governo tem investido continuamente pela valorização desse setor. "Por isso, vamos trabalhar para oferecer uma programação diversa e inclusiva para toda a população", declarou.